

تونس 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 إبريل 2020م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 22 حالة جديدة مصابة بفيروس

وجاء في بيان للوزارة، أنه تم اكتشاف حالات الإصابة بعد إجراء 580 تحليلا مخبريا.

وكشف المصدر، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 22 وفاة.

وجددت الوزارة دعوتها مواطنيها بالتزام الحجر الصحي الشامل توقيا من العدوى.

// انتهى//

22:52ت م

0219



تونس 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 إبريل 2020م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 22 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 596 اصابة.وجاء في بيان للوزارة، أنه تم اكتشاف حالات الإصابة بعد إجراء 580 تحليلا مخبريا.وكشف المصدر، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 22 وفاة.وجددت الوزارة دعوتها مواطنيها بالتزام الحجر الصحي الشامل توقيا من العدوى.// انتهى//22:52ت م0219

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 596 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.