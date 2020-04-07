السعودية اليوم / إصابة 80 شخصا على متن سفينة رحلات سياحية أسترالية بكوفيد-19



مونتيفيديو 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

أصيب نحو 80 شخصا بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في الأوروغواي أن نحو 81 شخصا من بين ركاب السفينة وطاقمها ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعدما عاينهم فريق طبي من المتخصصين بالأمراض الوبائية في الأوروغواي في نهاية الأسبوع.

وأضافت أنه تم نقل ستة ركاب يعرّض المرض "حياتهم للخطر" من سفينة "غريغ مورتيمر" إلى مونتيفيديو للعلاج، لكن بقية الأشخاص الذين يتخطى عددهم المئتين بين ركاب وأفراد الطاقم لا يزالون عالقين على متن السفينة الراسية على بعد 15 ميلا من سواحل البلاد.

وكانت السفينة في طريقها إلى القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" وجزيرة "ساوث جورجيا" في إطار رحلة سياحية ، وقد انطلقت من ميناء أوشوايا الأرجنتيني في 15 مارس الماضي.

// انتهى //

22:31ت م

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مونتيفيديو 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسأصيب نحو 80 شخصا بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة رحلات سياحية أسترالية قبالة سواحل الأوروغواي .وأوضحت وزارة الصحة العامة في الأوروغواي أن نحو 81 شخصا من بين ركاب السفينة وطاقمها ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعدما عاينهم فريق طبي من المتخصصين بالأمراض الوبائية في الأوروغواي في نهاية الأسبوع.وأضافت أنه تم نقل ستة ركاب يعرّض المرض "حياتهم للخطر" من سفينة "غريغ مورتيمر" إلى مونتيفيديو للعلاج، لكن بقية الأشخاص الذين يتخطى عددهم المئتين بين ركاب وأفراد الطاقم لا يزالون عالقين على متن السفينة الراسية على بعد 15 ميلا من سواحل البلاد.وكانت السفينة في طريقها إلى القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" وجزيرة "ساوث جورجيا" في إطار رحلة سياحية ، وقد انطلقت من ميناء أوشوايا الأرجنتيني في 15 مارس الماضي.// انتهى //22:31ت م0218

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