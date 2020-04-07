، شاهد.. الشيخ الماجد تستوقفه قصة مؤثرة لمسن أوروبي عافاه الله من "كورونا" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد إمام وخطيب جامع والدة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالملقا بالرياض، الشيخ محمد بن سعد الماجد، أن من أعظم نعم الله على الإنسان "الصحة والفراغ" إذا استُغلا بطاعة الله وشكره، مستذكرًا قصة جميلة ومؤثرة لمسن أوروبي، عافاه الله من فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال مقطع متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي، ذكر فيه الشيخ "الماجد" قصة رجل أوروبي، عمره ٩٣ عامًا، أُصيب بمرض كورونا؛ وأُدخل المستشفى، وأخذ يومًا كاملاً بالتنفس الصناعي، وبعد فترة عافاه الله، وعند خروجه طالبه المستشفى بدفع مبلغ ٥٠٠ يورو مقابل التنفس الصناعي.
وأضاف: تأثر الأوروبي من دفع المبلغ، فلما سُئل قال إن تأثري ليس لمجرد دفع المال، ولكن كيف أن الله أنعم عليَّ بالتنفس لآلاف الأيام وأنا كنت بعيدًا عنه.
وبيّن الشيخ الماجد أن نعم الله على الإنسان عظيمة، داعيًا الجميع إلى أن يستشعروها، وأن يستثمروا أوقاتهم بما يقربهم من الله، وأن يشكروا هذه النعم قولاً وعملاً. مختتمًا حديثه بالدعاء أن يزيل الله الغمة والبلاء والوباء عن بلاد المسلمين، ويديم الأمن والأمان على بلادنا.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 12:40 AM
عبر مقطع متداوَل ذكَّر فيه بنعم الله على الإنسان داعيًا الجميع إلى أن يستشعروها
أكد إمام وخطيب جامع والدة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالملقا بالرياض، الشيخ محمد بن سعد الماجد، أن من أعظم نعم الله على الإنسان "الصحة والفراغ" إذا استُغلا بطاعة الله وشكره، مستذكرًا قصة جميلة ومؤثرة لمسن أوروبي، عافاه الله من فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال مقطع متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي، ذكر فيه الشيخ "الماجد" قصة رجل أوروبي، عمره ٩٣ عامًا، أُصيب بمرض كورونا؛ وأُدخل المستشفى، وأخذ يومًا كاملاً بالتنفس الصناعي، وبعد فترة عافاه الله، وعند خروجه طالبه المستشفى بدفع مبلغ ٥٠٠ يورو مقابل التنفس الصناعي.
وأضاف: تأثر الأوروبي من دفع المبلغ، فلما سُئل قال إن تأثري ليس لمجرد دفع المال، ولكن كيف أن الله أنعم عليَّ بالتنفس لآلاف الأيام وأنا كنت بعيدًا عنه.
وبيّن الشيخ الماجد أن نعم الله على الإنسان عظيمة، داعيًا الجميع إلى أن يستشعروها، وأن يستثمروا أوقاتهم بما يقربهم من الله، وأن يشكروا هذه النعم قولاً وعملاً. مختتمًا حديثه بالدعاء أن يزيل الله الغمة والبلاء والوباء عن بلاد المسلمين، ويديم الأمن والأمان على بلادنا.
، شاهد.. الشيخ الماجد تستوقفه قصة مؤثرة لمسن أوروبي عافاه الله من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الشيخ الماجد تستوقفه قصة مؤثرة لمسن أوروبي عافاه الله من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.