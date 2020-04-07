، شاهد.. الشيخ الماجد تستوقفه قصة مؤثرة لمسن أوروبي عافاه الله من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر مقطع متداوَل ذكَّر فيه بنعم الله على الإنسان داعيًا الجميع إلى أن يستشعروها

أكد إمام وخطيب جامع والدة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالملقا بالرياض، الشيخ محمد بن سعد الماجد، أن من أعظم نعم الله على الإنسان "الصحة والفراغ" إذا استُغلا بطاعة الله وشكره، مستذكرًا قصة جميلة ومؤثرة لمسن أوروبي، عافاه الله من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال مقطع متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي، ذكر فيه الشيخ "الماجد" قصة رجل أوروبي، عمره ٩٣ عامًا، أُصيب بمرض كورونا؛ وأُدخل المستشفى، وأخذ يومًا كاملاً بالتنفس الصناعي، وبعد فترة عافاه الله، وعند خروجه طالبه المستشفى بدفع مبلغ ٥٠٠ يورو مقابل التنفس الصناعي.

وأضاف: تأثر الأوروبي من دفع المبلغ، فلما سُئل قال إن تأثري ليس لمجرد دفع المال، ولكن كيف أن الله أنعم عليَّ بالتنفس لآلاف الأيام وأنا كنت بعيدًا عنه.

وبيّن الشيخ الماجد أن نعم الله على الإنسان عظيمة، داعيًا الجميع إلى أن يستشعروها، وأن يستثمروا أوقاتهم بما يقربهم من الله، وأن يشكروا هذه النعم قولاً وعملاً. مختتمًا حديثه بالدعاء أن يزيل الله الغمة والبلاء والوباء عن بلاد المسلمين، ويديم الأمن والأمان على بلادنا.