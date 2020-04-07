، مبادرة دعم السعوديين في خدمة التوصيل 15 ريالاً لكل طلب بحد أعلى 3 آلاف ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع عددٍ من الجهات لمدة شهرين

أكدت صفحة العمل الحر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على "تويتر" أن قيمة دعم مبادرة العاملين السعوديين والسعوديات في خدمة توصيل الطلبات والذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالشراكة مع عددٍ من الجهات لمدة شهرين تبلغ 15 ريالاً لكل طلب توصيل منجز وبحد أقصى 3000 ريال (200 طلب منجز).

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات بدعم شهري يصل إلى 3000 ريال.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وخلق فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها (العمل الحر)، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عددٍ من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة "كورونا".

وأوضح الصندوق، أن برنامج "دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات" يقدم دعمًا ماليًا لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريًا، لمدة شهرين ميلاديين، وسيبدأ إطلاق البرنامج، وإتاحته للاستفادة منه ابتداءً من اليوم (الاثنين) الموافق 6 / 4 /2020م.

وبيَّن أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يُصدر وثيقة "عمل حر" سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط freelance.sa، وألا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة، وألا يكون على رأس العمل حاليًا سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.

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