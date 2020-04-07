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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التجارة قرارًا بترقية مناع آل الحارث مدير إدارة الخدمات المشتركة واختصاصي التدريب والتطوير بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران إلى المرتبة العاشرة، وذلك على وظيفة مدير إدارة حماية المستهلك بفرع وزارة التجارة بجدة.
فيما أعرب "آل الحارث" عن شكره للمسؤولين بوزارة التجارة على تلك الترقية سائلاً الله عز وجل أن تكون له عون في أداء عمله.
"الخليج 365" تهنئ آل الحارث بتلك الترقية متمنين له التوفيق .
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 12:20 AM
أصدر مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التجارة قرارًا بترقية مناع آل الحارث مدير إدارة الخدمات المشتركة واختصاصي التدريب والتطوير بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران إلى المرتبة العاشرة، وذلك على وظيفة مدير إدارة حماية المستهلك بفرع وزارة التجارة بجدة.
فيما أعرب "آل الحارث" عن شكره للمسؤولين بوزارة التجارة على تلك الترقية سائلاً الله عز وجل أن تكون له عون في أداء عمله.
"الخليج 365" تهنئ آل الحارث بتلك الترقية متمنين له التوفيق .
، "آل الحارث" للمرتبة العاشرة بتجارة جدة ،
المصدر : الخليج 365
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