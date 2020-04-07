، لليوم العاشر.. "السبيعي" مفقوداً برنية.. ووالده يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الحادثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - رصد 100 ألف لمن يعثر عليه.. ومناشدات بمساندة الجهود الأمنية والتطوعية

لليوم العاشر على التوالي، تُكثّف الجهات الأمنية والفرق التطوعية وعدد من المواطنين بحثهم عن الشاب "غالب بن عثمان السبيعي"؛ الذي فُقِدَ في ظروفٍ غامضة بمحافظة رنية، وسط رصد والده مبلغ ١٠٠ ألف ريال لمن يدلي بمعلومات للعثور عليه.

ووفقاً للتفاصيل التي أدلى بها والد الشاب "غالب السبيعي" لـ"الخليج 365": ابني هو الأكبر في العائلة، ويبلغ من العمر ٢٢ عاماً، وكان قد اختفى فجر يوم الأحد من الأسبوع الماضي من منزلنا الواقع في قرية الدار البيضاء برنية".

وأضاف: أمّا أوصافه فهو يرتدي ملابس رياضية (أبيض وأسود)، ونحيل الجسم وطويل القامة، ولا يعاني من أي أمراض أو اعتلالات صحية، بل كان رجلاً سوياً ويُعتمد عليه، ولم يسبق له الاختفاء أو تكرار مثل هذه الحادثة الغريبة".

وعن بداية فقدانه، قال "والده": كان جالساً بالمنزل برفقة قريبه الذي يعيش معنا حتى الساعة الثانية صباحاً من فجر الأحد قبل الماضي، واستأذنه للذهاب للنوم، إلا أننا افتقدناه بعد ساعتين، وتحديداً في صلاة الفجر".

وواصل روايته للحادثة: "لم يلحظ قريبه عليه مؤشرات تدل على أي معطيات للاختفاء، بل وجدنا في غرفة نومه إثباتاته وبطاقة الصراف الخاصة به ومفتاح سيارته، بينما اختفى ولا يحمل معه سوى هاتفه فقط، ولا نعلم إلى أين ذهب".

وقال: "رصدنا آثار قدوم مركبة أمام المنزل وذهابه معها، وقد يكون مخطوفاً، باعتبار أن كافة من نعرف من الأصدقاء والأقارب أنكروا علمهم بما حدث له، بل ويتواجدون مع أهاليهم؛ امتثالاً لقرار الحجر المنزلي".

وأردف "السبيعي": "رصدتْ الجهات الأمنية إحداثيات هاتفه حول منطقة الفرعة شرق رنية، ولكن المسح الأمني لم يجد له أثراً بها، حتى أن الطيران العامودي حضر وقام بعمله دون أي نتيجة تُذكر".

وناشد بتكثيف البحث ومساندة الجهات الأمنية والفرق التطوعية وعدد من المواطنين الذين يبذلون جهوداً مشكورة للعثور عليه، داعياً من يجده لإبلاغ أقرب مركز أمني أو التواصل معهم على هاتف رقم: 0503583300.