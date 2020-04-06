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شكرا لقرائتكم خبر عن 138 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والان مع التفاصيل
الإثنين 6 أبريل 2020
أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، رصد وتسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي اليومي، عن تعافي 63 حالة إصابة، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المتعافية 551، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 38 حالة.
وأشار الدكتور محمد العبدالعالي إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة العربية السعودية بلغ 2523 حالة من بينها 1934 حالة نشطة.
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