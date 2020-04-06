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نادي الطيران السعودي ينعي رائد الطيران العالمي جو كلارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نعى نادي الطيران السعودي، رائد الطيران العالمي جو كلارك، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 78 عامًا منذ أيام في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد جو أحد أهم رواد الطيران في العالم والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (API) للطيران ورئيس مجلس إدارة مشروع شركاء بيونج للطيران.

وشارك الراحل، في النسخة الخامسة من ملتقى الطيران السعودي والتي أقيمت في مقر النادي بمطار الثمامة في العاصمة السعودية الرياض مؤخرًا، برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وحضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة السعودية للفضاء مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، وذلك كونه أحد أهم خبراء وملاك الطائرات والطيارين في العالم، مع مشاركة كبار الشخصيات والمهتمين بالرياضات والهوايات الجوية وأمهر الطيارين في العالم، ونخبة من أهم خبراء الطيران.

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يشار إلى أن رائد الطيران جو كلارك، كان محبًا للمملكة العربية السعودية، وقام بزيارتها عدة مرات، وشارك في بعض الفعاليات المرتبطة بمجال الطيران السعودي، وكان آخر زياراته للمملكة في يناير الماضي.

ويعد كلارك من أشهر المبتكرين ورجال الأعمال في مجال الطيران ولا سيما في تطوير وتسويق الطائرات التجارية، حيث بدأ شغفه بالطيران مبكرًا، وقام بدراسة الطيران في عام 1964، وبعدها بعامين بدأ تأسيس شركته Jet Air للطيران، قم تم تعيينه لاحقًا نائبًا لرئيس المبيعات لأخصائي تعديل الطائرات في شركة Raisbeck Engineering. كما أسس شركة النقل الجوي الإقليمية Horizon Air والتي أصبحت فيما بعد جزءًا من خطوط ألاسكا الجوية، وأيضًا شركةAvstar Inc. المتخصصة في تسويق الطائرات التجارية التي كانت تستخدم سابقًا للتدريب العسكري.

وقدم جو مسيرة حافلة على مدار أكثر من 50 عامًا في جميع الأمور المتعلقة بالطيران، فيما تم تكريمه من قبل الكثير من الأفراد والمنظمات والجهات العاملة في قطاع الطيران على مستوى العالم، كما حقق رقم قياسي عالمي على طائرة القلف ستريم g5 اسرع رحلة طيران من فلوريدا الى الرياض حيث استغرقت الرحلة 13 ساعه و46 دقيقه بدون توقف .