، نزيف "كورونا".. إيران تسحب مليار يورو من صندوقها السيادي لمكافحة الوباء ،

محمد بن مسعود - الدمام - إصابة 60.500 شخص ووفاة 3.739

وافق المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم (الاثنين)، على سحب مليار يورو من صندوق الثروة السيادي للبلاد للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد بيان نشر على الموقع الرسمي للرئيس حسن روحاني.

وأوضح البيان الذي نقلته "رويترز" أن الأموال ستستخدم لتلبية حاجات وزارة الصحة وصندوق تأمين خاص بالبطالة.

وتظهر بيانات رسمية أن إيران هي الدولة الأكثر تأثراً حتى الآن بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، مع تسجيل 3739 وفاة وإصابة 60500 شخص بالفيروس حتى اليوم.إيران المرشد الإيراني علي خامنئي صندوق الثروة السيادي الإيراني فيروس كورونا الجديد