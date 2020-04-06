محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية تباشر الواقعة لكشف ملابسات الجريمة باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة. وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل حال ورودها. 06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 04:50 PM الجهات الأمنية تباشر الواقعة لكشف ملابسات الجريمة Advertisements مكة.. مواطن يقتل والدته خنقاً ويهرب في "شرائع المجاهدين" مكة.. مواطن يقتل والدته خنقاً ويهرب في "شرائع المجاهدين" باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة. وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل حال ورودها. الكلمات المفتاحية ، مكة.. مواطن يقتل والدته خنقاً ويهرب في "شرائع المجاهدين" ،

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