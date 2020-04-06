، بـ177 حالة.. الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا" ،

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بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد في مدينة الرياض 177 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.
وبهذا الرقم احتلت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 54 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 177 حالة، ولله الحمد.
وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 757، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 577 حالة، وثلاث وفيات.
ولم تسجل مكة المكرمة وجدة اليوم أي حالات تعافٍ بحسب آخر إحصائية عن الفيروس، باعتبارهما المدينتين بعد الرياض تخطى فيهما أعداد المتعافين حاجز الـ100، حيث مجموع حالات التعافي في مكة 114، وجدة 123 حالة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين 6 أبريل 2020، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في آخر 24 ساعة.
وأوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2523 حالة حتى الآن.
وأعلن أن إجمالي عدد حالات التعافي المسجلة في المملكة بلغ 551 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة.
فيروس كورونا الجديد
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 04:38 PM
في آخر 24 ساعة من تحديثات المصابين بالفيروسبـ177 حالة.. الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"
بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد في مدينة الرياض 177 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.
وبهذا الرقم احتلت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 54 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 177 حالة، ولله الحمد.
وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 757، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 577 حالة، وثلاث وفيات.
ولم تسجل مكة المكرمة وجدة اليوم أي حالات تعافٍ بحسب آخر إحصائية عن الفيروس، باعتبارهما المدينتين بعد الرياض تخطى فيهما أعداد المتعافين حاجز الـ100، حيث مجموع حالات التعافي في مكة 114، وجدة 123 حالة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين 6 أبريل 2020، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في آخر 24 ساعة.
وأوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2523 حالة حتى الآن.
وأعلن أن إجمالي عدد حالات التعافي المسجلة في المملكة بلغ 551 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة.
، بـ177 حالة.. الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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