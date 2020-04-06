شكرا لمتابعة خبر عن ‏إرشادات الاستخدام الآمن لتطبيقات الاتصال لحضور الدروس «عن بُعد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، عن إرشادات هامة للاستخدام الآمن لتطبيقات الاتصال لحضور الدروس والمحاضرات والاجتماعات عن بعد؛ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.

وأكدت الوزارة، على وضع كلمة مرور قوية لغرف الاجتماعات و مشاركتها بطريقة آمنة، واستخدام ميزة "غرفة الانتظار" كي ينتظر المشاركون فيها حتا يسمح لهم المضيف بالانضمام؛ فضلًا عن إقفال الاجتماع بعد اكتمال المشاركين وعدم السماح لغيرهم بالدخول.

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وأشارت إلى تعطيل ميزة "الانضمام قبل المضيف" كي لا يتمكن الأشخاص من الدخول قبل المضيف، وعدم تصوير الاجتماع أو نشر الرابط في شبكات التواصل الاجتماعي، وتعطيل ميزة مشاركة الشاشة لجميع المشاركين إذا لم يكن لها حاجة وفعلها فقط للمضيف.

ومن بين الإرشادات، تعطيل ميزة "السماح للمشاركين المزالين العودة للاجتماع لمنع دخول المتصيدين مرة أخرى، وتعطيل ميزة "نقل الملفات والدردشة الخاصة"، وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة يتم نشرها في المحادثات، وعدم حضور الاجتماعات مجهولة المصدر.

ويجب تحديث البرامج والتطبيقات باستمرار، وتجنب استخدام أجهزة تحتوي معلومات سرية أو حساسة، وعدم استخدام منصات غير معتمدة؛ بالإضافة إلى متابعة موقع وحساب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.