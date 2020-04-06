بالفيديو.. سيول في شعيب الخنقة بغرب الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت محافظة القويعية التابعة لمنطقة الرياض، اليوم الاثنين ، أمطار غزيرة وسيول. شهدت محافظة القويعية التابعة لمنطقة الرياض، اليوم الاثنين ، أمطار غزيرة وسيول. ووثق أحد المواطنين السيول، وهي تجتاج شعيب الخنقة بغرب المحافظة، جراء الأمطار الغزيرة المتساقطة عليها. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت باستمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى يوم غد، الثلاثاء.

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