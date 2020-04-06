شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نصائح لتفادي الإصابة بالفيروس المستجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن نصائح يجب اتباعها لتفادي الإصابة بالفيروس المستجد.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أنه يجب اتباع السلوكيات الصحية ومنها غسل اليدين بشكل متكرر، والتباعد الاجتماعي وترك مسافات بيننا وبين بعض في أي تواجد لأي أشخاص حول بعض.

وشدد متحدث الصحة على ضرورة البقاء في المنزل لأكبر قدر ممكن، والبعد عن التواجد خارج المنزل إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة الحذر من أي تجمع سواء في المنزل أو خارجه.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قد أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 2523 حالة.