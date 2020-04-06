شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يوثق هطول الأمطار والبرد بين الزلفي والأرطاوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، هطول الأمطار وسقوط حبات البرد على مشرفة بين الزلفي والأرطاوية اليوم الاثنين.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة الرياض ومنها الزلفي، مشيرة إلى أن حالة الطقس ستستمر حتى الثامنة مساء اليوم.

وأكدت الهيئة، أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، فيما تشمل الحالة كل من "الزلفي، الغام، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء ".