شكرا لمتابعة خبر عن «الشؤون البلدية»: تعقيم 66 ألف موقعًا منها الصرافات والأسواق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، أنه تم تعقيم 66 ألف موقعًا منها الصرافات والأسواق؛ فضلًا عن القيام بـ 130 ألف جولة رقابية للتأكد من سلامة الغذاء.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، قد أعلن عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 2523 حالة.