شكرا لمتابعة خبر عن «البيئة»: استيراد بيض المائدة للقضاء على الممارسات السلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جدد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل التأكيد على تحقيق المملكة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 116%.

وأكد أبا الخيل أن قرار الوزارة الذي أصدرته يوم أمس باستيراد كميات إضافية من بيض المائدة، يأتي للقضاء على بعض الممارسات السلبية التي أشعرت بوجود نقص في إمدادات البيض، مشيرا إلى أن هذه الممارسات السلبية تمثلت في شراء كميات زائدة عن الحاجة، إلى جانب تخزين بعض الموزعين لكميات كبيرة من المنتج أملا في بيعه بأسعار أعلى بحجة الندرة.

وشدد المتحدث الرسمي أن الوزارة لن تسمح بوجود مثل هذه الممارسات في أي من المنتجات الزراعية، وأنها تعمل باستمرار مع الجهات ذات العلاقة للقضاء عليها، وتحقيق الوفرة في الإنتاج والمعروض، داعيا الجميع إلى التعاون لتحقيق المصلحة العامة بالشراء المسؤول وفق الحاجة، وعدم تكديس المنتجات الغذائية التي سيؤدي تكديسها إلى مزيد من الهدر الغذائي.