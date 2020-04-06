شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يصدر قرارًا بتعديلات هيكلية بديوان الإمارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, جملة من القرارات الهيكلية في ديون إمارة المنطقة والمشتملة على إلغاء الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للتخطيط والتطوير, وإنشاء وحدة التميز المؤسسي, التي تأتي تعزيزاً لإجراء مزيداً من التنظيمات الهيكلية والإدارية بديوان الإمارة التي تأتي تنفيذاً لما صدر عن مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وتضمن القرار نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للمتابعة والمشتمل على الحملات التفتيشية ومراقبة سير العمل وفحص الشكاوى إلى إدارة المراجعة الداخلية , ونقل النشاط المتعلق بالتحقيقات الأولية إلى الإدارة العامة للمستشارين والتي تمارس الشؤون القانونية , ونقل النشاط المتعلق بمراقبة انتظام دوام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.

كما جرى نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير , والمتعلق بتطوير وتدريب الموارد البشرية إلى إدارة الموارد البشرية , ونقل النشاط المتعلق بالتطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي.

وشدد سمو الأمير فيصل بن مشعل على أهمية انتهاج مبدأ التطوير المستمر لتقديم خدمات عالية الأداء ووفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في كل مجال يسهم في رفع سقف الطموحات لتقديم خدمة أفضل, داعياً المولى عز وجل أن يوفق لما فيه خير الوطن والمواطن, وأن يوفق الجميع لكل خير.