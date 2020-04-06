بالفيديو.. أمطار غزيرة على شمال انبوان بحائل⁩

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): شهد مركز انبوان بجنوب غرب منطقة ⁧حائل،⁩ اليوم الأثنين، هطول أمطار غزيزة. شهد مركز انبوان بجنوب غرب منطقة ⁧حائل،⁩ اليوم الأثنين، هطول أمطار غزيزة. ووثق أحد المتواجدين بالمركز مقطع فيديو يرصد من خلاله كمية الأمطار المتساقطة بشمال المنطقة. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت باستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى يوم غد، الثلاثاء.

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