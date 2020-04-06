شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص 8 محاجر فندقية للمعتمرين العالقين بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، عن تخصيص 8 فرق ميدانية على مدار 24 ساعة، للمرور على 8 محاجر فندقية بمكة المكرمة؛ لتفقد أحوال المعتمرين العالقين، والبالغ عددهم 1200 معتمر.
وأكدت الوزارة، أنه بعد التأكد من سلامة المعتمرين، سيتم وضع جداول لمغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لافتة إلى أن مركز إشراف يعمل على مدار اليوم على متابعة المعتمرين.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن ذلك من خلال 8 فرق رقابية ميدانية، وغرفة للعمليات والتحكم، وذلك للتأكد من توفير جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن على مدار الـ 24 ساعة.
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