شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص 8 محاجر فندقية للمعتمرين العالقين بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، عن تخصيص 8 فرق ميدانية على مدار 24 ‏ساعة، للمرور على 8 محاجر فندقية بمكة المكرمة؛ لتفقد أحوال ‏المعتمرين العالقين، والبالغ عددهم 1200 معتمر.‏

وأكدت الوزارة، أنه بعد التأكد من سلامة ‏المعتمرين، سيتم وضع جداول لمغادرتهم إلى بلدانهم سالمين،‎ بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لافتة إلى أن مركز إشراف يعمل على مدار اليوم على متابعة المعتمرين.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن ذلك من ‏خلال 8 فرق رقابية ميدانية، وغرفة للعمليات والتحكم، وذلك ‏للتأكد من توفير جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن على ‏مدار الـ 24 ساعة‎.