السعودية : ارتفاع عدد اصابات كورونا إلى أكثر من 2500 حالة

ارتفعت حصيلة الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في السعودية اليوم الاثنين، إلى 2523 اصابة بالفيروس في جميع انحاء المملكة وذلك بعد تسجيل 138 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 138 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2523 مصابا بعد أن كانت على مستوى 2385 أمس الأحد.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع كبير في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس المسجلة خلال يوم، حيث بلغ هذا المعدل في الإحصائية السابقة 206 حالات، بحسب موقع روسيا اليوم.

كما يعتبر المعدل المسجل اليوم الأقل من نوعه في أبريل، حيث سجل يوم 31 مارس 110 حالات، وفي 1 أبريل 157 إصابة، وفي 2 أبريل 165، وفي 3 أبريل 154، وفي 4 أبريل 140، وفي 5 أبريل 206.

وفي غضون ذلك، أفاد العبد العالي بتسجيل 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض في البلاد، مبينا أن العدد العام للمتوفين وصل بذلك إلى نقطة 38 حالة.

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كما ذكر أنه تم رصد 63 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، وبلغت حصيلة المتعافين 551 حالة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية على أن عدوى فيروس كورونا لا ترتبط بعمر محدد، لكن المضاعفات قد تكون أقوى لدى كبار السن.

وأكد العبد العالي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات وعدم الخروج من المنازل لمنع انتشار الوباء.

وبلغت أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم حتى اليوم الاثنين، أكثر من مليون و 288 ألف اصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس ما يزيد عن 70 ألف حالة وفاة.