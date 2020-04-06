أخبار السعودية اليوم.. تأجيل اختبارات التحصيل الدراسي.. والشورى يوافق على تعديل نظام الرهن العقاري

ترصد صحيفة «عاجل»، في نشرة أخبار السعودية ليوم الإثنين 6 أبريل 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، منها تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ورضيع سعودي يتعافى من كورونا، بينما وافق مجلس الشورى على تعديل نظام الرهن العقاري، بالإضافة إلى تأجيل اختبار التحصيل الدراسي.

تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا في عددٍ من المدن والمحافظات

سجَّلت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبهذا ارتفع إجمالي حالات الإصابة بـ«كورونا» في البلاد إلى 2463 إصابة، وذلك حسب التحديث الذي تم على موقع وزارة الصحة لرصد حالات كورونا.

«الشورى» يوافق على تعديل نظام الرهن العقاري

وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن العقاري.

تقويم التعليم: تأجيل اختبار التحصيل الدراسي

أقرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تأجيل تطبيق اختبار التحصيل الدراسي المقرر خلال الفترة من 24 - 28 شعبان 1441هـ، إلى ما بعد شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، وسيعلن لاحقًا عن مواعيد وتفاصيل الاختبار التحصيلي.

«رضيع سعودي» يهزم فيروس كورونا في مستشفى الدوادمي

سلّم مستشفى الدوادمي العام الطفل الرضيع «خالد»، إلى ذويه بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وسط حالة من الفرحة، على أن يستمر العزل المنزلي لاستكمال المدة المحددة، حسب سياسات مكافحة العدوى والطب الوقائي.

«حساب المواطن»: 5 خطوات لتعديل الراتب ودخل التابعين

أوضح برنامج حساب المواطن، أنّ خطوات تعديل الراتب أو الدخل الخاص بأحد التابعين، وذلك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب) واختيار الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى (الإجراءات) يسار الصفحة، وتعديل الدخل ثم الضغط على كلمة حفظ.

«الأحوال المدنية» تحدد آلية تسجيل المواليد الجدد وتوصيل الوثيقة عبر أبشر

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر؛ دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، في ظل تعليق العمل ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

خلال 10 أيام.. منصة التدريب «دروب» تخدم 418 ألف سعودي وسعودية في منازلهم

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ممثلًا في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، استفادة 418.670 ألف سعودي وسعودية من خدمات المنصة المقدمة عن بُعد، بينهم 397.172 ألف مستفيد ومستفيدة أكملوا الدورات التدريبية الإلكترونية في مختلف التخصصات والمجالات، وذلك خلال الفترة (16 مارس - 26 مارس 2020).

الصخري: أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على عدة مناطق بالمملكة

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توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الإثنين، فرص تشكل سحب ركامية رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب الرعدية إلى غزيرة وتصحب بالبرديات على عدة مناطق بالمملكة.

تحرير 12 مخالفة تلاعب في الأسعار بالباحة.. والجولات الرقابية تؤكد توافر السلع

تواصل الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة جهودها؛ للتحقـق مـن وفـرة السـلع التموينيـة وضبط أي مخالفـة لأنظمـة حمايـة المستهلك؛ حيث نفذت أمس 64 جولة رقابية وعالجت 42 بلاغًا، ورصدت 376 عملية توافر السلع، وحررت 12 مخالفة.

إغلاق مطعمين ومداهمة شقة سكنية لتجهيز أطعمة فاسدة بخميس مشيط

صادرت فرق الرقابة التابعة لبلدية الرونة الفرعية، 213 كيلوجرامًا من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وعدد 95 علبة جاهزة للتوزيع تحتوي على خضار وبهارات ومخللات و95 دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال مداهمة شقة سكنية يسكنها عدد من العمالة الوافدة لتجهيز وتحضير الأطعمة لصالح عدد من المطاعم في محافظة خميس مشيط.

«مدني مكة» ينبه من جريان الأودية والشعاب بالسيول خلال الساعات المقبلة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.



الشورى يطالب «هيئة أموال القاصرين» بالربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره- اليوم الإثنين- الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بتفعيل الربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق لتسهيل إجراءات صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها.

فوز العتيبي تخضع لفحص يومي بسبب «كورونا» وتوجه رسالة إلى متابعيها

وجهت الناشطة السعودية فوز العتيبي، رسالة إلى متابعيها عبر السوشيال ميديا من داخل أحد الفنادق؛ حيث تخضع للفحص كونها من بين المواطنين المقرر عودتهم إلى المملكة من إحدى الدول الخارجية، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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