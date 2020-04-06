جمعية الكشافة: 13 فريقًا للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أن منسوبي الكشافة بمختلف قطاعات الجمعية من القادة والجوالة والرواد، جسدوا أروع صور العمل التطوعي والشراكة المجتمعية بشأن فيروس كورونا.

وأشار الفهد إلى أنهم يقفون ويساندون الجهات المختلفة في حملات التوعية للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو ما يؤكد تعزيز التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع وممارسة الشراكة المجتمعية، بشكل مسؤول تحرص عليه الجمعية يراعي سلامة المجتمع.

وأوضح الفهد أن الجمعية فتحت منصة للتطوع مع بدء الأزمة للمشاركة جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة، وشهدت المنصة إقبالًا كبيرًا من القادة والجوالة والرواد؛ حيث قامت الجمعية بتكوين 13 فريقًا تنسيقيًّا بالمناطق الإدارية بالمملكة، وحرصت على تعزيز مشاركة الشباب في مثل تلك الأزمة، وعملت على رفع كفاءتهم عن بعد في التعامل مع الفيروس والحد من انتشاره.

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وأضاف نائب رئيس الجمعية، أن مثل تلك المشاركة للشباب تُعزز لديهم ثقافة التطوع، وتكوين جيل يؤمن بقيم العمل التطوعي وأهميته، فضلًا عن تعزيز الثقة بالشراكة المجتمعية.



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