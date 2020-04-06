إنهاء تكليف رئيس بلدية خميس مشيط

صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بإنهاء تكليف رئيس بلدية خميس مشيط المهندس مسفر أحمد الوداعي، وتكليفه بالعمل في أمانة منطقة عسير. كما صدر قرار أمين منطقة عسير الدكتور وليد محمد الحميدي بتكليف المهندس سليمان عبدالله الشهراني رئيسا للبلدية، ويمنح كافة الصلاحيات.



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