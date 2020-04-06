السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يتفقد مستشفيات المنطقة الستة ويلتقي بالطواقم الطبية عبر الاتصال المرئي



سكاكا 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بجولة عن بُعد من خلال الاتصال المرئي بجميع مستشفيات المنطقة ، للاطمئنان على سير العمل فيها ومتابعة طرق تعامل مستشفيات المنطقة مع المراجعين لها .

وفي بداية الجولة استمع سمو أمير منطقة الجوف من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني عبر الاتصال المرئي لشرح عن غرفة العمليات المشتركة والجهود التي تقوم بها صحة المنطقة والمستشفيات التابعة للوقاية من فايروس

بعد ذلك تجول سموه عن بعد بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا مستمعاً من مدير المستشفى نواف عبدالرزاق الفالح لشرح عن كيفية التعامل مع المراجعين والحالات التي تردهم والتجهيزات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، ثم انتقل سموه عبر الاتصال المرئي لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف مستمعاً من مدير المستشفى ضيف الله بن سحيمان الشراري عن جهودهم في التعامل مع المراجعين في ظل هذه الظروف ، متوجهاً سموه عن بُعد لمستشفى محافظة القريات العام ، حيث قدم مدير المستشفى الدكتور سلطان بن سعود العتيبي شرحاً لسموه من خلال الاتصال المرئي عن تجهيزات المستشفى واستعدادهم للتعامل مع أي طارئ لا سمح الله .

وواصل سموه جولته التفقدية المرئية لمستشفيات المنطقة بالتواصل مع مستشفى محافظة دومة الجندل التي قدم مديرها عبدالله بن مجزع الرويلي شرحاً لسموه عن التجهيزات وطرق التعامل مع الحالات الواردة من قبل الطواقم الطبية والمختصين بمكافحة العدوى ، والتقى سموه خلال الاتصال المرئي بمدير مستشفى محافظة طبرجل العام الدكتور سلطان بن صبيح الشراري ، والطاقم الطبي في الطوارئ حيث أوضح لسموه التجهيزات التي يتم التعامل من خلالها مع الحالات الواردة للمستشفى للوقاية من فايروس كورونا .

واختتم سموه جولته التفقدية المرئية بمستشفى مركز صوير العام حيث قدم مدير المستشفى عامر بن هايل الرويلي شرحاً عن الاستعدادات والتجهيزات في المستشفى، كما التقى بالطاقم الطبي في المستشفيات التي تفقدها سموه عبر الاتصال المرئي.

ونقل سمو أمير منطقة الجوف تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - وتقديرهم للجهود التي يقومون بها للتعامل مع هذه الجائحة وفخر القيادة والوطن بهم ، معرباً سموه عن شكره لهم وتفانيهم في عملهم ، متمنياً لهم التوفيق .

// انتهى //

15:52ت م

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سكاكا 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بجولة عن بُعد من خلال الاتصال المرئي بجميع مستشفيات المنطقة ، للاطمئنان على سير العمل فيها ومتابعة طرق تعامل مستشفيات المنطقة مع المراجعين لها .وفي بداية الجولة استمع سمو أمير منطقة الجوف من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني عبر الاتصال المرئي لشرح عن غرفة العمليات المشتركة والجهود التي تقوم بها صحة المنطقة والمستشفيات التابعة للوقاية من فايروس كورونا المستجد .بعد ذلك تجول سموه عن بعد بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا مستمعاً من مدير المستشفى نواف عبدالرزاق الفالح لشرح عن كيفية التعامل مع المراجعين والحالات التي تردهم والتجهيزات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، ثم انتقل سموه عبر الاتصال المرئي لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف مستمعاً من مدير المستشفى ضيف الله بن سحيمان الشراري عن جهودهم في التعامل مع المراجعين في ظل هذه الظروف ، متوجهاً سموه عن بُعد لمستشفى محافظة القريات العام ، حيث قدم مدير المستشفى الدكتور سلطان بن سعود العتيبي شرحاً لسموه من خلال الاتصال المرئي عن تجهيزات المستشفى واستعدادهم للتعامل مع أي طارئ لا سمح الله .وواصل سموه جولته التفقدية المرئية لمستشفيات المنطقة بالتواصل مع مستشفى محافظة دومة الجندل التي قدم مديرها عبدالله بن مجزع الرويلي شرحاً لسموه عن التجهيزات وطرق التعامل مع الحالات الواردة من قبل الطواقم الطبية والمختصين بمكافحة العدوى ، والتقى سموه خلال الاتصال المرئي بمدير مستشفى محافظة طبرجل العام الدكتور سلطان بن صبيح الشراري ، والطاقم الطبي في الطوارئ حيث أوضح لسموه التجهيزات التي يتم التعامل من خلالها مع الحالات الواردة للمستشفى للوقاية من فايروس كورونا .واختتم سموه جولته التفقدية المرئية بمستشفى مركز صوير العام حيث قدم مدير المستشفى عامر بن هايل الرويلي شرحاً عن الاستعدادات والتجهيزات في المستشفى، كما التقى بالطاقم الطبي في المستشفيات التي تفقدها سموه عبر الاتصال المرئي.ونقل سمو أمير منطقة الجوف تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - وتقديرهم للجهود التي يقومون بها للتعامل مع هذه الجائحة وفخر القيادة والوطن بهم ، معرباً سموه عن شكره لهم وتفانيهم في عملهم ، متمنياً لهم التوفيق .// انتهى //15:52ت م0120

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