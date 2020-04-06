السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادات الأمنية الرابع عبر الاتصال المرئي



عرعر 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الاتصال المرئي الاجتماع الرابع للقيادات الأمنية، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، ومدير إدارة الجوازات اللواء ناصر الماضي ، وقائد قوة أمن المنشآت العميد الركن سليمان الصقيه ، ومدير إدارة دوريات الأمن العقيد موسى البلوي .

وفي مستهل الاجتماع قدم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان شكره لجميع القطاعات الأمنية العاملة على الدور الذي يقومون به، مشيداً بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بمنع التجول مما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة بمشيئة الله .

وناقش الاجتماع التقرير الأمني عن حالة منع التجول بالمنطقة، وأهم الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الجهات الأمنية، والتعاون التكاملي فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.

واستمع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانياً في الوقت الحالي، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

شارك في الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.

// انتهى //

15:49ت م

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