السعودية اليوم / أمانة الشرقية تلزم عمال أسواق النفع العام بارتداء زي موحد



الدمام 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية، العاملين في أسواق النفع العام، بارتداء الزي الموحد بألوان تختلف حسب نوع النشاط في تلك الأسواق.

وبدأت بلدية وسط الدمام، بإلزام العاملين في السوق المركزي بحيث يكون اللون الأحمر للعاملين في محال بيع اللحوم، والأزرق للأسماك، والبرتقالي للخضراوات والفواكه، والأصفر للدجاج، الأمر الذي يضفي مظهراً جمالياً وحضارياً على السوق بجميع أقسامه، وقامت بفصل سوق الأسماك عن سوق اللحوم، وكذلك سوق الدواجن من خلال إغلاق البوابات الداخلية الفاصلة بينها، ليصبح كل سوق مستقلاً بذاته.

كما استبدلت في الأيام السابقة جميع وحدات التخزين القديمة للأسماك بوحدات تبريد جديدة، لضمان جودة الأسماك وحمايتها من الفساد والتلف، واستبدال الألواح المخصصة لتقطيع اللحوم والأسماك، والتنسيق مع المستثمر والعمل على توجيه الفرق الفنية لصيانة وغسيل جميع وحدات ومواسير التكييف، والتأكد من عملها بطاقتها القصوى.

وكثفت البلدية جهودها من خلال الاستمرار بتطهير وتعقيم السوق، ووضعت فرق التفتيش التابعة لها علامات أرضية، لإرشاد العملاء في السوق بأهمية ترك مسافة احترازية، لحماية الجميع من الإصابة بكورونا، مع تنظيم حركة الدخول والخروج، إضافة الى التأكيد على قياس درجة حرارة العاملين ومرتادي السوق للتأكد من سلامتهم.

// انتهى //

15:31ت م

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