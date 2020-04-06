السعودية اليوم / وكالة الطاقة الذرية تدعم السودان بأكثر من 21 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا المستجد



الخرطوم 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الخارجية السودانية تلقيها دعماً مالياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يفوق 21 مليون يورو كدفعة أولى لشراء مواد طبية لازمة لمواجهة فيروس

وتوقعت الوزارة في بيان لها اليوم حصول البلاد على دعم آخر يصل لمبلغ 10 ملايين دولار من بنك التنمية الإسلامي في جدة الذي أعدّ خطة شاملة لدعم الدول الأعضاء في البنك لمواجهة جائحة كورونا.

وكشفت الوزارة عن تواصلها لحشد الدعم الدولي لبرنامج الحكومة لمكافحة المرض وذلك من خلال التواصل مع منظمات الأمم المتحدة، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المنظمات التي يتمتع السودان بعضويتها، وأفادت أن تلك الاتصالات أثمرت عن تخصيص مساعداتٍ مالية وعينية مقدرة.

// انتهى //

15:27ت م

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الخرطوم 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الخارجية السودانية تلقيها دعماً مالياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يفوق 21 مليون يورو كدفعة أولى لشراء مواد طبية لازمة لمواجهة فيروس كورونا وتوقعت الوزارة في بيان لها اليوم حصول البلاد على دعم آخر يصل لمبلغ 10 ملايين دولار من بنك التنمية الإسلامي في جدة الذي أعدّ خطة شاملة لدعم الدول الأعضاء في البنك لمواجهة جائحة كورونا.وكشفت الوزارة عن تواصلها لحشد الدعم الدولي لبرنامج الحكومة لمكافحة المرض وذلك من خلال التواصل مع منظمات الأمم المتحدة، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المنظمات التي يتمتع السودان بعضويتها، وأفادت أن تلك الاتصالات أثمرت عن تخصيص مساعداتٍ مالية وعينية مقدرة.// انتهى //15:27ت م0111

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