السعودية اليوم / مقتل 4 عناصر من "حركة الشباب" جنوبي الصومال



مقديشو 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

أعلنت القوات المسلحة الصومالية، القضاء على أربعة عناصر مسلحة من "حركة الشباب" المرتبطة بـ "تنظيم القاعدة"، وذلك في عملية أمنية جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر عسكرية عناصر الجيش نفذوا عملية أمنية بين مدينتي "بولو بردي" و "جللقسي" التابعتين لإقليم "هيران"، أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الصومالية أن الجيش نجح في إنقاذ ركاب مدنيين كانوا على متن شاحنات استولى عليها عناصر مسلحة تابعة لـ "حركة الشباب".

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15:26ت م

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