السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف تفتتح سوق الخضار المؤقت ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا



سكاكا 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

افتتحت أمانة منطقة الجوف سوق الخضار المؤقت بمدينة سكاكا ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله الماجد أن أمانة المنطقة - بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان - هيأت موقعا بمساحة مناسبة مجهزا بالكامل ، تحقيقاً للمتطلبات والاحتياجات اللازمة للسكان وإيجاد بدائل متعددة أمامهم لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، وضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار

وأبان الماجد أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة وتطبيقها على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل السوق، كما جرى تخصيص مكتب للخدمات في الموقع للمتابعة والرقابة، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في السوق، وتخصيص عدد من عمال النظافة للعمل في السوق مع تطبيق الإجراءات التي تتبعها الأمانة في منافذ بيع الأغذية كافة.

// انتهى //

15:15ت م

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سكاكا 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسافتتحت أمانة منطقة الجوف سوق الخضار المؤقت بمدينة سكاكا ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالتخفيف على المتسوقين أثناء فترات التسوق ، وذلك انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف .وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله الماجد أن أمانة المنطقة - بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان - هيأت موقعا بمساحة مناسبة مجهزا بالكامل ، تحقيقاً للمتطلبات والاحتياجات اللازمة للسكان وإيجاد بدائل متعددة أمامهم لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، وضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ،كما بدأ السوق باستقبال المتسوقين من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء.وأبان الماجد أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة وتطبيقها على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل السوق، كما جرى تخصيص مكتب للخدمات في الموقع للمتابعة والرقابة، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في السوق، وتخصيص عدد من عمال النظافة للعمل في السوق مع تطبيق الإجراءات التي تتبعها الأمانة في منافذ بيع الأغذية كافة.// انتهى //15:15ت م0105

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