السعودية اليوم / 300 طلب دواء قامت بتوصيله مستشفيات ومراكز الجوف للمنازل



الرياض 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

قامت المستشفيات والمراكز الصحية في منطقة الجوف بتوصيل 300 طلب دواء من خلال مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالتعاون مع شركات الأجرة , وذلك خلال الأسبوع الأول لإطلاق المبادرة التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الجوف وقطاعاتها للوقاية من فيروس

وأوضح الشؤون الصحية بالجوف, أن كل مستشفى خصص رقم للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله عبر شركات التوصيل, إضافة لتوعية مندوبي الشركات وإلزامهم بقواعد مكافحة العدوى, واستبدال القفازات والكمام مع كل طلب توصيل .

وكانت صحة الجوف قد اتخذت العديد من الإجراءات التي تحد من مراجعة مستشفياتها من تأجيل مواعيد العيادات الخارجية, ومنع زيارة المرضى, وتأجيل العمليات الجراحية الباردة, وتأجيل مواعيد الأسنان العادية, وجلسات العلاج الطبيعي.

وتحث صحة الجوف الجميع على الحفاظ على أنفسهم بالبقاء في منازلهم وتسعى جاهدة لخدمتهم من منازلهم.

// انتهى //

15:09ت م

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الرياض 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسقامت المستشفيات والمراكز الصحية في منطقة الجوف بتوصيل 300 طلب دواء من خلال مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالتعاون مع شركات الأجرة , وذلك خلال الأسبوع الأول لإطلاق المبادرة التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الجوف وقطاعاتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد, ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على البقاء في المنازل.وأوضح الشؤون الصحية بالجوف, أن كل مستشفى خصص رقم للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله عبر شركات التوصيل, إضافة لتوعية مندوبي الشركات وإلزامهم بقواعد مكافحة العدوى, واستبدال القفازات والكمام مع كل طلب توصيل .وكانت صحة الجوف قد اتخذت العديد من الإجراءات التي تحد من مراجعة مستشفياتها من تأجيل مواعيد العيادات الخارجية, ومنع زيارة المرضى, وتأجيل العمليات الجراحية الباردة, وتأجيل مواعيد الأسنان العادية, وجلسات العلاج الطبيعي.وتحث صحة الجوف الجميع على الحفاظ على أنفسهم بالبقاء في منازلهم وتسعى جاهدة لخدمتهم من منازلهم.// انتهى //15:09ت م0104

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