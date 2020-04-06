السعودية اليوم / إغلاق 12 ملحمة مخالفة وإتلاف 4000 كيلو لحوم غير صالحة بالقطيف



القطيف 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 أبريل 2020 م واس

‏‫أغلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف، يوم أمس ، 12 ملحمة تفتقر للاشتراطات الصحية، فيما أتلفت 4000 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية قامت في إطار مسؤولياتها عن مراقبة المحلات التجارية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية بعمل جولة تفتيشية على محلات اللحوم في المحافظة،مبيناً أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس

وأشار المهندس الحسيني إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن تحرير 18 اشعار بالمخالفة، تضمنت المخالفات تدني مستوى النظافة العامة ونظافة المبردات، وتداول اللحوم بطريقة غير صحية، وسوء حفظ اللحوم وعدم استخدام الشاش الأبيض النظيف، وبيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر والصلاحية وتشغيل عمال لا يحملون الشهادات الصحية، بالإضافة إلى إتلاف أكثر من 4000 كيلوجرام من اللحوم والكبدة والكراعين والكرش الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 12 محل لمخالفهم الاشتراطات الصحية .

وأكد أن البلدية مستمرة في عمل الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية، و تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، لافتاً إلى أنه ينبغي عند شراء اللحوم التأكد من أن تلك اللحوم كانت مخزنة بطريقة سليمه في ثلاجة الحفظ، داعيا المواطنين بالتعاون مع البلديات في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في محلات اللحوم .

من جهة أخرى، أغلقت البلدية ، أحد المراكز الغذائية لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجود مواد تظهر عليها علامات التلف والفساد، بالإضافة الى وجود عمال الشهادات الصحية منتهية، وتم إغلاق المستودع بسبب سوء الاشتراطات الصحية، وسوء تداول المواد الغذائية وتعرضها للشمس مباشرة.

// انتهى //

15:07ت م

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القطيف 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 أبريل 2020 م واس‏‫أغلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف، يوم أمس ، 12 ملحمة تفتقر للاشتراطات الصحية، فيما أتلفت 4000 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية قامت في إطار مسؤولياتها عن مراقبة المحلات التجارية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية بعمل جولة تفتيشية على محلات اللحوم في المحافظة،مبيناً أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد .وأشار المهندس الحسيني إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن تحرير 18 اشعار بالمخالفة، تضمنت المخالفات تدني مستوى النظافة العامة ونظافة المبردات، وتداول اللحوم بطريقة غير صحية، وسوء حفظ اللحوم وعدم استخدام الشاش الأبيض النظيف، وبيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر والصلاحية وتشغيل عمال لا يحملون الشهادات الصحية، بالإضافة إلى إتلاف أكثر من 4000 كيلوجرام من اللحوم والكبدة والكراعين والكرش الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 12 محل لمخالفهم الاشتراطات الصحية .وأكد أن البلدية مستمرة في عمل الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية، و تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، لافتاً إلى أنه ينبغي عند شراء اللحوم التأكد من أن تلك اللحوم كانت مخزنة بطريقة سليمه في ثلاجة الحفظ، داعيا المواطنين بالتعاون مع البلديات في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في محلات اللحوم .من جهة أخرى، أغلقت البلدية ، أحد المراكز الغذائية لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجود مواد تظهر عليها علامات التلف والفساد، بالإضافة الى وجود عمال الشهادات الصحية منتهية، وتم إغلاق المستودع بسبب سوء الاشتراطات الصحية، وسوء تداول المواد الغذائية وتعرضها للشمس مباشرة.// انتهى //15:07ت م0103

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.