شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية بماليزيا تسهل إجراءات استلام جوازات الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الملحقية الثقافية في ماليزيا ، أنه إلحاقا لما سبق إرساله للطلاب بخصوص من لديه إشكالات مع إدارة الهجرة ممن لم تصدر لهم الفيزا إلى الآن، وسعيا من الملحقية في تسهيل استلام الجوازات التي ما زالت لدى إدارة الهجرة الماليزية، فمن يرغب بسحب جوازه من إدارة الهجرة الماليزية عليه إرسال الاسم باللغة الإنجليزية كما يظهر في الجواز ورقم الجواز على رقم الطوارئ 0109699435 على ان تتضمن الرسالة النص التالي "أرغب في سحب جوازي من إدارة الهجرة الماليزية" مع ملاحظة أنه ربما لن يتم اتخاذ أي إجراء على الطلبات المقدمة بخصوص إصدار أو تجديد الفيزة.

وسوف تسمح السلطات الماليزية بالسفر لمن يحمل جواز ساري المفعول دون محاسبة على التاخر في البقاء.