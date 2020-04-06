- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وكالة الصحة العامة فى سويسرا، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 584 شخصًا، بينما تخطى معدل الإصابات 21 ألف حالة.
وقد لجأت الحكومة السويسرية، إلى إتخاذ إجراءات احترازية للحد من التفشى في مقدمتها ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين مواطنيها، وتعمل الشرطة على تطبيق ذلك الأمر في أى مكان يلاحظ فيه أي تجمعات.
وقالت وكالة الصحة العامة في سويسرا، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 540 ارتفاعًا من 484 أمس الجمعة.
وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى ارتفع أيضًا إلى 20278 من 19303 أمس. ومن المتوقع أن تنشر الحكومة السويسرية تحديثًا للموقف الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.سويسرا فيروس كورونا الجديد
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 02:48 PM
معدل الإصابات بالفيروس يتجاوز 21 ألف حالةسويسرا: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 584 شخصًا
أعلنت وكالة الصحة العامة فى سويسرا، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 584 شخصًا، بينما تخطى معدل الإصابات 21 ألف حالة.
وقد لجأت الحكومة السويسرية، إلى إتخاذ إجراءات احترازية للحد من التفشى في مقدمتها ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين مواطنيها، وتعمل الشرطة على تطبيق ذلك الأمر في أى مكان يلاحظ فيه أي تجمعات.
وقالت وكالة الصحة العامة في سويسرا، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 540 ارتفاعًا من 484 أمس الجمعة.
وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى ارتفع أيضًا إلى 20278 من 19303 أمس. ومن المتوقع أن تنشر الحكومة السويسرية تحديثًا للموقف الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.
، سويسرا: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 584 شخصًا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر سويسرا: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 584 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.