محمد بن مسعود - الدمام - 06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 02:34 PM الإعلام الأمني: سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محافظة البصرة جنوب العراق سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محافظة البصرة جنوب العراق سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا اليوم في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوب العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الصواريخ سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية، متعهدةً بملاحقة مطلقي الصواريخ التي قالت إنها لم تسفر عن خسائر تُذكر.

وأشارت الخلية إلى أن القوات الأمنية عثرت على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ في طريق الزبير- الشعيبة، وعثرت بداخلها على 11 صاروخًا لم تطلق بعد، جرى إبطالها وتفكيكها. الكلمات المفتاحية ، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محافظة البصرة جنوب العراق ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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