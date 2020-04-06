، الصين تطلق قمرًا صناعيًّا محتفلة بهزيمة "كورونا" ،

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تعتزم الصين أن تطلق نهاية أبريل الجاري قمرًا صناعيًّا يسمى "ووهان"؛ وذلك بمناسبة انتصار الشعب الصيني في مكافحة فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة "جان مينغ جيباو" الصينية؛ فإن القمر الصناعي الذي سيدشن برنامج "Xinyun" الصيني الجديد سيطلق بواسطة صاروخ "كواي جو-1 آ".
ووفق "روسيا اليوم" تُطوّر الصين بنشاط برامجها الفضائية؛ بما في ذلك برنامجا الملاحة الفضائية واستصلاح القمر. ويُتوقع أن تنجز الصين في مايو المقبل تشكيل مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالملاحة الفضائية "بيدو"؛ وذلك بعد إطلاق القمر الصناعي الأخير التابع لها، كما يُتوقع أن تبدأ الصين العام الجاري في تطبيق برنامجها الخاص بدراسة المريخ.
جدير بالذكر أن منظومة "بيدو" للملاحة الصينية عبارة عن منظومة ملاحة عالمية أنشأتها الصين لتنافس منظومتي "جي بي إس" الأمريكية و"غلوناس"الروسية. ويُتوقع أن تبدأ العام الجاري في تقديم خدمات الملاحة لجميع أنحاء العالم.الصين فيروس كورونا الجديد
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 02:27 PM
"ووهان" سينطلق بواسطة صاروخ "كواي جو-1 آ"الصين تطلق قمرًا صناعيًّا محتفلة بهزيمة "كورونا"
تعتزم الصين أن تطلق نهاية أبريل الجاري قمرًا صناعيًّا يسمى "ووهان"؛ وذلك بمناسبة انتصار الشعب الصيني في مكافحة فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة "جان مينغ جيباو" الصينية؛ فإن القمر الصناعي الذي سيدشن برنامج "Xinyun" الصيني الجديد سيطلق بواسطة صاروخ "كواي جو-1 آ".
ووفق "روسيا اليوم" تُطوّر الصين بنشاط برامجها الفضائية؛ بما في ذلك برنامجا الملاحة الفضائية واستصلاح القمر. ويُتوقع أن تنجز الصين في مايو المقبل تشكيل مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالملاحة الفضائية "بيدو"؛ وذلك بعد إطلاق القمر الصناعي الأخير التابع لها، كما يُتوقع أن تبدأ الصين العام الجاري في تطبيق برنامجها الخاص بدراسة المريخ.
جدير بالذكر أن منظومة "بيدو" للملاحة الصينية عبارة عن منظومة ملاحة عالمية أنشأتها الصين لتنافس منظومتي "جي بي إس" الأمريكية و"غلوناس"الروسية. ويُتوقع أن تبدأ العام الجاري في تقديم خدمات الملاحة لجميع أنحاء العالم.
، الصين تطلق قمرًا صناعيًّا محتفلة بهزيمة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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