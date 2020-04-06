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سجلت حسابات الجهات الأمنية حضوراً مشرفاً ومميزاً اتسم بالواقعية والمهنية في أثناء رصد جهود الدولة، وخصوصاً فيما يتعلق بالاحترازات الكبيرة لمكافحة جائحة فيروس "كورونا".
ومن بين الحسابات التي تميزت "سناب" وزارتي الحرس الوطني و"الداخلية"، حيث تعمل على التغطية فرق إعلامية متخصصة، تحرص على بث ونشر مواد تتضمن التغطيات الميدانية وتفاصيل العمليات الأمنية، والبيانات الرسمية، والرسائل التوعوية، وأيضاً الأخبار التي تهم الرأي العام.
ويحرص "سناب الحرس" على تقديم المعلومة الفنية في قالب ممتع وشيق ساهم من خلاله في رفع أعداد المتابعين من خارج منسوبي الوزارة، وخلال أزمة "كورونا" استمر في تغطية الجهود الميدانية، إضافة إلى المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة من أجل وضع المتابعين في قلب الحدث.
يشار إلى أنه تم منع حضور وتغطية حسابات "السناب" الشخصية في تصوير الجهود الأمنية خلال منع التجول والنقاط الأمنية، وتم التشديد والتنبيه على أن التغطية تقتصر على وسائل الإعلام الرسمية فقط، والقنوات التلفزيونية والصحف الورقية والإلكترونية المصرح لها فقط، مع وجود بطاقة عمل ومشهد، وخلاف ذلك يمنع من التغطية، ويعتبر غير مصرح له بالخروج خلال فترة المنع.
الجهات الأمنية فيروس كورونا الجديد
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 02:11 PM
معلومة فنية في قالب ممتع وشيق ساهم في رفع أعداد المتابعين.. أخبار ورسائل"سنابات الجهات الأمنية" تخطف الأنظار في "الجائحة".. جهود وتغطية وإبداع
سجلت حسابات الجهات الأمنية حضوراً مشرفاً ومميزاً اتسم بالواقعية والمهنية في أثناء رصد جهود الدولة، وخصوصاً فيما يتعلق بالاحترازات الكبيرة لمكافحة جائحة فيروس "كورونا".
ومن بين الحسابات التي تميزت "سناب" وزارتي الحرس الوطني و"الداخلية"، حيث تعمل على التغطية فرق إعلامية متخصصة، تحرص على بث ونشر مواد تتضمن التغطيات الميدانية وتفاصيل العمليات الأمنية، والبيانات الرسمية، والرسائل التوعوية، وأيضاً الأخبار التي تهم الرأي العام.
ويحرص "سناب الحرس" على تقديم المعلومة الفنية في قالب ممتع وشيق ساهم من خلاله في رفع أعداد المتابعين من خارج منسوبي الوزارة، وخلال أزمة "كورونا" استمر في تغطية الجهود الميدانية، إضافة إلى المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة من أجل وضع المتابعين في قلب الحدث.
يشار إلى أنه تم منع حضور وتغطية حسابات "السناب" الشخصية في تصوير الجهود الأمنية خلال منع التجول والنقاط الأمنية، وتم التشديد والتنبيه على أن التغطية تقتصر على وسائل الإعلام الرسمية فقط، والقنوات التلفزيونية والصحف الورقية والإلكترونية المصرح لها فقط، مع وجود بطاقة عمل ومشهد، وخلاف ذلك يمنع من التغطية، ويعتبر غير مصرح له بالخروج خلال فترة المنع.
، "سنابات الجهات الأمنية" تخطف الأنظار في "الجائحة".. جهود وتغطية وإبداع ،
المصدر : الخليج 365
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