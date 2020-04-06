شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مقيم فرنسي بالخبر: الرعاية الصحية الممتازة بالمملكة تشعرني بالاطمئنان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد ‏مقيم فرنسي يعمل معلمًا في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة في مواجهة الفيروس المستجد ومستوى الخدمة العلاجية الذي يقدم للجميع على حد سواء ودون تفرقة.

وقال المقيم الفرنسي، في مقطع فيديو، أن القرارت الصارمة التي اتخذتها السعودية مبكراً للحد من انتشار الفيروس المستجد تشعره بالاطمئنان، كما ذكر تقديم الرعاية الصحية الممتازة وتقديم العلاج بالسعودية للمواطن والمقيم ضد الفيروس مجانًا.

وأكد المعلم الفرنسي: " هذا ما جعلني أشعر بالراحة والبقاء بالسعودية "؛ مضيفًا في حديث مؤثر: " نعم السعودية الأول بحقوق الإنسان " .