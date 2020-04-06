شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حقائق يجب معرفتها حول عدوى كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة بعض الحقائق المتعلقة بعدوى فيروس كورونا المستجد ، من خلال مقطع فيديو استضافت من خلاله مدير إدارة مكافحة العدوى بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور فيصل الأسمري.

وأكد الأسمري أن احتمالية انتقال العدوى من شخص يحمل فيروس كورونا في فترة الحضانة ولا تظهر عليه أعراض إلى شخص سليم تكون قليلة.

وأضاف أن الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب يكون سببًا رئيسيا في العدوى، وتمتد فترة الحضانة، إلى 14 يوما، وتظهر الأعراض خلال تلك الفترة.

وأوضح أن الأعراض تظهر في اليوم الخامس أو السادس في شكل أعراض تنفسية،ويمكن التأكد من إصابة الفرد من الفيروس من خلال الفحوصات.