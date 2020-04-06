شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. ترجمة الإجراءات الاحترازية بمساجد المملكة لمسلمي تايلاند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ترجمت وزارة الشؤون الإسلامية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في صيانة وتعقيم ونظافة المساجد، من خلال مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة بمملكة تايلاند؛ لإطلاع مسلمي تايلاند على الجهود.

ونشرت المراكز الإسلامية والجمعيات في مختلف مدن وأقاليم تايلاند، مقطع فيديو لجهود المملكة وسط إشادة واسعة من قِبَل مختلف القيادات الإسلامية ورؤساء الجمعيات الخيرية في تايلاند الذين نوّهوا بالجهود التي تُقدّمها المملكة للحفاظ على أرواح وسلامة مرتادي بيوت الله.

وبث مكتب المستشار الإسلامي، عدد من الرسائل التوعوية في الإجراءات الوقائية للتصدي للأمراض والأوبئة التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية عبر عشرات التغريدات بمنصات التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا بين أوساط الجالية المسلمة.

وتَمَثّلت جهود المملكة الاحترازية بالمساجد، في تعقيم أكثر من أربعة ملايين متر من السجاد، و17 مليون مصحف، و69 ألف دورة مياه، في 8724 مسجدًا وجامعًا بالمملكة؛ في إطار مواكبتها لجهود القيادة الرشيدة لمنع انتشار الفيروس المستجد.

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