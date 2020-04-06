شكرا لمتابعة خبر عن جامعة القصيم تقر آلية العملية التعليمية والاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

أقرت جامعة القصيم آليتها التعليمية والاختبارات نظراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة الجميع مع استمرار التحصيل الدراسي وعملًا بمبدأ التيسير على طلبة الجامعة , وتضمنت الآلية تأكيد الاستمرار على العملية التعليمية من خلال قنوات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لجميع البرامج الدراسية في الجامعة إلى نهاية الفصل الدراسي الحالي حسب التقويم الأكاديمي للجامعة.

كما تستكمل أعمال الفصل الدراسي والتقويم النهائي بأي من أساليب التقويم مثل: الاختبارات القصيرة عبر المنظومة الإلكترونية، أو المشاريع الصغيرة أو الأبحاث القصيرة، أو الواجبات المنزلية، أو المشاركة في النقاش داخل المحاضرات في القاعات الافتراضية، أو التدريس العملي بتسجيل تطبيق تجربة تدريس، أو العروض العلمية عبر الفصول الافتراضية ، ويشتمل توزع درجات المقرر كالاتي : 80 درجة لأعمال الفصل الدراسي ويعاد توزيعها لتشمل ما تم إنجازه خلال هذا الفصل ، 20 درجة للاختبار النهائي ويتمُّ خلال الفترة من 3-21/9/1441هـ.

وتستكمل متطلبات مشاريع التخرج ومقررات التدريب التربوي والميداني والتعاوني بما يكلف به الطالب أو الطالبة من أعمال أو واجبات وتقوَّم حسب رأي القسم العلمي ، بالإضافة إلى مراعاة مصلحة الطالب والطالبة بشكل آلي في معدله التراكمي؛ فإن حصل في مقرر من المقررات لهذا الفصل الدراسي على تقدير يساوي أو يزيد عن معدله التراكمي فيحسب له، وإن قل عن المعدل التراكمي فتغير نتيجة المقرر إلى ناجح بدون تقدير. وفي حال رسوبه في المقرر يثبت له راسب دون دخوله في حساب المعدل.

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كما يعتمد تحديد المسار والتخصيص لطلبة السنة التحضيرية على المقاعد المتاحة في الكليات المستهدفة ويرتبط بالمعدل بشكل تنافسي، فيستكمل طلبة السنة التحضيرية اختباراتهم الفصلية والنهائية بنظام التقديرات المعتمد دون خيار (ناجح/راسب) ، ويتم تحديد المسار في السنة التحضيرية باعتبار 50% للنسبة الموزونة، و50% للمعدل التراكمي، أما التخصيص في الكليات المستهدفة فيكون باعتبار 40% للنسبة الموزونة و40% لمعدل الفصل الدراسي الأول، و20% لمعدل الفصل الدراسي الثاني .

وأشارت الجامعة إلى إتاحة الانسحاب من مقرر أو أكثر والاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي أو السنة الحالية في النظام السنوي إلى نهاية دوام يوم الخميس 30/شعبان/1441هـ. ولا يحتسب الاعتذار من ضمن المسموح به وفق اللائحة ، ويُتجاوز في هذا الفصل الدراسي عن النسبة المقررة للحرمان لجميع الطلاب ، كما تحدد مجالس الكليات الصحية اختبارات التدريبات السريرية التي لا يمكن عقد اختبارات لها في هذه الظروف، ويرصد لها التقدير غير مكتمل إلى الوقت المناسب لاستكمالها ، كما لا يدخل المعدل التراكمي لهذا الفصل الدراسي في احتساب الإنذار الأكاديمي لجميع الطلاب والطالبات.

كما يعطى الطالب أو الطالبة المنتسب التقدير "غير مكتمل" إلى أن يتم إجراء اختبار بديل في وقت لاحق يعلن عنه في حينه ، ويسري على برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) ما يسري على برامج الدراسات الجامعية ويكون الاختبار النهائي لمقررات الدراسات العليا بإحدى الطريقتين الآتيتين على أن يراعى التنويع بينهما: الاختبارات المنزلية ذات الكتاب المفتوح على ألا تقل مدة الاختبار عن 8 ساعات. وفي هذا الاختبار يستعين الطلبة بالمصادر العلمية خلال الوقت المتاح للاختبار الذي يجرى في توقيت محدد في بدئه ونهايته ، إعداد بحث ومناقشته عبر الفصول الافتراضية المسجلة على أن توزع الدرجة بين إعداد البحث والمناقشة.

فيما يؤجل الاختبار الشامل لمرحلة الدكتوراه إلى حين استئناف الدراسة أو يُجرى باستخدام الاختبار المنزلي ذي الكتاب المفتوح حسب ما تقرره مجالس الأقسام والكليات ، ويتاح الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي لطلاب الماجستير والدكتوراه إلى 30/شعبان/1441هـ ولا يحتسب من المدد الزمنية المحددة في اللائحة.