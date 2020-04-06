شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب وزارة الإعلام بضبط أنشطة مشاهير السوشيال ميديا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت ‏عضو ‎مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد.

ومن جانبه، كشف عضو الشورى، الدكتور عبدالإله ساعاتي، عن مطالباته بإعادة هيكلة وزارة الإعلام بحيث تركز جهودها على الإعلام الرقمي التفاعلي للحاجة الماسة للوزارة لإن تسهم في حماية المجتمع من المحتوى الضار، داعياً الوزارة بالعمل على دعم الصحف الورقية للتحول الرقمي بالشراكة مع صحف عالمية.

و‏اقترح عضو الشورى بندر عسيري، على وزارة الإعلام بالقيام بمسح شامل للإدارات الإعلامية لدى الجهات الحكومية لتقييم قدراتها الأساسية لإيصال رسالة تلك الجهات إلى الجمهور المستهدف، فيما ‏أشاد الدكتور هادي اليامي بجهود مركز التواصل الحكومي مما أسهم في نقل صورة إيجابية عن المملكة.

وجاء ذلك من خلال اعتماده على تقنيات الإعلام الرقمي مطالباً وزارة الاعلام بمزيد من الدعم للمركز، مؤكداً على دور وزارة الإعلام في انتقال الصحف لمنشآت رقمية تواكب التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام.