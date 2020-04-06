شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء تكليف رئيس بلدية خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): علمت " صدى " بأنه صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، بإنهاء تكليف رئيس بلدية خميس مشيط المهندس مسفر أحمد الوداعي وتكليفه بالعمل في أمانة منطقة عسير وتكليف رئيسا للبلدية خلفا له. علمت " صدى " بأنه صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، بإنهاء تكليف رئيس بلدية خميس مشيط المهندس مسفر أحمد الوداعي وتكليفه بالعمل في أمانة منطقة عسير وتكليف رئيسا للبلدية خلفا له. وصدر قرار أمين منطقة عسير الدكتور وليد محمد الحميدي، بتكليف المهندس سليمان عبدالله الشهراني رئيسا لبلدية خميس مشيط ويمنح كافة الصلاحيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء تكليف رئيس بلدية خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.