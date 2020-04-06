شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تعديل دخل أحد التابعين في برنامج حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن الخطوات الواجب اتباعها لتعديل دخل أحد التابعين في البرنامج.

وكان أحد متابعي البرنامج على حسابه الرسمي بموقع تويتر طرح سؤال ذكر فيه أنه أضاف بدل لأحد التابعين وتم تسجيله كدخل مستقل عن الراتب، ويريد معرفة كيفية إلغاء ذلك أو التعديل على دخل أحد التابعين لوكان موظفًا حكوميًا.

وأفاد البرنامج بأنه يمكن للفرد في هذه الحالة، تعديل البيانات من خلال الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب، ثم الإفصاح عن الدخل، ثم الانتقال إلى الإجراءات، و تعديل الدخل ثم حفظ.