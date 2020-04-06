شكرا لمتابعة خبر عن «جامعة نجران» ترفع الحرمان للطلبة المتجاوزين لنسبة الغياب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):أعلنت جامعة نجران، اليوم الاثنين، عن رفع الحرمان لجميع الطلبة الذين تجاوزوا نسبة الغياب لهذا الفصل، لتمكينهم من دخول الاختبارات النهائية.
وأتاحت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة، عن طريق البوابة الإلكترونية؛ لمن يرغب الاعتذار عن مقرر أو أكثر، أو الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي حتى 30/ 8/ 1441 هـ دون احتسابه من المدة النظامية، وذلك عبر من هنــــــــــــــــا .
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