شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كاميرات حرارية تجوب سوق الدمام للخضار لكشف المصابين بـ"كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

قامت أمانة المنطقة الشرقية بوضع كاميرات حرارية في سوق الدمام المركزي للخضار والفواكه، لرصد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح محمد الصفيان، المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، أن إضافة هذه الكاميرات تأتي من ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المنطقة.

وأضاف، في تصريحات له، أن تم إضافة 5 كاميرات حرارية لرصد درجات الحرارة لكافة المتسوقين، لافتا إلى أنه بإمكان الكاميرا الواحدة رصد درجة حرارة 24 شخصا في الثانية الواحدة.

ونوه بأنه تم فتح ثلاث أسواق إضافية لبيع الخضروات والفاكهة في شرق وغرب الدمام والخبر، وذلك لتخفيف حدة الازدحام في السوق المركزي بالدمام، بجانب إلزام المطاعم وكافة منافذ البيع الخضار والفواكه بعملية التغليف الحراري.