شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على جازان والباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث ، و الداير بني مالك ، والريث ، و العيدابي ، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والمندق, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.