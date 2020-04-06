شكرا لمتابعة خبر عن مغادرة 176 أمريكيًا من الدمام إلى واشنطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

عاد 176 أمريكيًا إلى بلادهم، صباح اليوم الاثنين، بعدما غادروا من الدمام إلى واشنطن؛ حيث حثت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها في الخارج على العودة فورا إلى البلاد ما لم يكونوا مستعدين للبقاء هناك إلى أجل غير مسمى.

وفي السياق نفسه، أوضح إيان براونلي، المكلف بتنسيق جهود إعادة الرعايا الأمريكيين من الخارج، أنه ليس هنالك ما يضمن بأن تظل وزارة الخارجية الأمريكية قادرة في غضون أسابيع قليلة من الآن على الاستمرار في المساعدة في عمليات الإجلاء.

وأكد براونلي، أن ما هو متاح اليوم من استخدام رحلات تجارية أو حتى استئجار طائرات خاصة قد يصبح في المستقبل القريب مستحيلاً، مضيفًا: " إذا كان هناك مواطنون أمريكيون يريدون العودة إلى الولايات المتحدة، فعليهم أن يقوموا بترتيباتهم الآن " .