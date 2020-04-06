بالصور.. خطاط يكشف ما كتب على قبر الرسول صلوات الله عليه وسلم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكن أحد الخطاطين من فك الخطوط التي تعلو القبر الشريف، وذلك خلال زيارته للمصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. تمكن أحد الخطاطين من فك الخطوط التي تعلو القبر الشريف، وذلك خلال زيارته للمصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وأوضح الخطاط ان ما كتب على والآل والصحب أهل المجد قاطبة وتابعيهم بإحسان إلى الأبد، والجملة الثانية، يا من تفجرت الأنهار نابعة من أصبعيه فروى الجيش بالمدد. وتابع الخطاط ام الجملة الثالثة اللهم أرض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وأبوعبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. Advertisements

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