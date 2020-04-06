شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان»‏ : تُعامل المسجونة أو الموقوفة معاملة طبية خاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، اليوم الاثنين، أن الأنظمة أكدت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، اليوم الاثنين، أن الأنظمة السعودية راعت حقوق الإنسان في إجراءات تنفيذ عقوبات السجن والتوقيف، من تقديم رعاية خاصة للمرضى والحوامل. وأوضحت الهيئة، أن المادة 13 من نظام السجن والتوقيف تنص على أنه تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل إبتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مدة أربعين يومًا على الوضع.

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